AK Parti'de kongre süreci başladı

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, bugün yapılacak mahalle delege seçimiyle başladı. Parti, kongre çalışmaları kapsamında bugün ve yarın tüm Türkiye'de yapacağı mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegelerini tespit edecek.

AK Parti'de kongre süreci başladı

AK Parti, 3 Eylül'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından, 8. Büyük Olağan Kongre sürecine ilişkin çalışmalara yoğunlaştı.

Bu kapsamda parti öncelikle MKYK'da belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğüne göre mahalle delege seçimlerini yapacak.

Bunun için "delege listelerinin ilanı, delege listelerinin kesinleşmesi" sürecini tamamlayan parti, bugün ve yarın gerçekleştirilecek mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegelerini tespit edecek.

Daha sonra belde ve ilçe kongrelerine geçecek ve 37 beldede kongre yapacak AK Parti'nin, 12 Ekim'de ise ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor.

Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık'ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

Bu arada kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına yönlendirecek AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerini ise en son yapmayı planlıyor.

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