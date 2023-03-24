AK Parti'de milletvekili listesi hazırlığı: Bazı önemli isimler aday olmadı

İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ TARTIŞMASI



HÜDA Par'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek açıklaması ve partiye yönelik suçlamalar NTV yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye soruldu.



Destici, "HÜDA PAR'ın özerlik ana dilde eğitim gibi vaatlerini reddediyoruz kabul etmiyoruz bunların karşısındayız. onların görüşüdür, bizim görüşümüz nettir." açıklamasında bulundu.



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Habertürk yayınında neden ittifakta neden yer almadıklarını anlattı. Anlaşmayı imza altına almak istemediler dedi .



Erbakan, "Bizim 23 ilde ucu ucuna milletvekili kaybetmişiz. Öyleyse bu 23 ilde Yeniden Refah Partisi olarak siz girmeyin, AK Parti olarak girelim dendi. 23 ilde bizim girmememizde ne olacak? Amblem ve 6284'de sorun olmadı. Ancak onlar biz böyle mutabakata imza atmayı doğru bulmuyoruz dediler." değerlendirmesinde bulundu.