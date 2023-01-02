AK Parti'de MYK toplantısı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Masada birçok başlığın olduğu belirtilirken seçim takvimi en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Haziran ayında mı yapılacak yoksa daha erken bir tarihte mi yapılacak sorusu hala yanıt ararken AK Parti teşkilatının seçim hazırlığı bugünkü toplantıda ele alınacak.

Hem iç hem de dış politikaya ilişkin birçok konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmayacağını duyurmuştu.

Meclis'e sevk edilecek EYT düzenlemesi, taşerondaki sözleşmeli personelin kadroya geçisi gibi düzenlemelerin toplantıda masada olacağı belirtildi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla mücadele konusunda verdiği talimatlar sonrası atılan adımların sonuçları da bu toplantıda önemli konular arasında yer alıyor.

Seçim başlığından birçok başlığa kadar önemli konuların gündeme geleceği MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ayrıntılarını açıklayacak.