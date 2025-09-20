AK Parti'de sekiz il başkanı görevden ayrıldı

AK Parti'de sekiz il başkanı görevlerinden ayrıldı.

Partiden yapılan açıklamada, Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının yeni yönetimleriyle birlikte kısa süre içinde göreve başlayacağı ifade edildi.

KARAR KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER SONUCU ALINDI



Kongre döneminin ardından, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda bu kararın alındığı anlatılan açıklamada, yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtildi.

"ÇALIŞMALARIMIZDAKİ ENERJİYİ ÜST NOKTAYA TAŞIYACAK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"- Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.

- Söz konusu görev değişimleri, AK Parti'mizin sadece siyasi parti değil, aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir.

- Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

- Temel amacımız, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."