AK Parti'de sürpriz toplantı

Son dakika haberi!

AK Parti'deki sürpriz toplantının 14.00'de başlaması planlanıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem genel başkan yardımcılarıyla hem de davet edilen bazı bakanlarla bir araya gelecek.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in toplantıya katılacağı gelen bilgiler arasında.

