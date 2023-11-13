AK Parti'de yerel seçimler için adaylık başvuru süresi uzatıldı

AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı.



AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır." bilgisini verdi.



Yavuz, teşkilat temayül yoklamasının ise 26 Kasım Pazar 10.00-16.00 arasında yapılacağını bildirdi.

