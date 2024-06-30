AK Parti’de yerel yönetimler kampı: Kızılcahamam’da 31 Mart sonuçları ele alınacak

AK Partili belediye başkanları bugün Kızılcahamam kampında biraraya gelecek. Kampta seçim sonuçları değerlendirilecek ve belediyelerde atılacak adımları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanları ile biraraya gelecek.

AK Parti’de yerel yönetimler kampı: Kızılcahamam’da 31 Mart sonuçları ele alınacak

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AK Parti 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da yerel yönetimler kampı gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Kızılcahamam’daki kampının ilk gününde Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla siyasi tecrübelerini paylaşacak.

Genel Başkan Yardımcıları, ayrıca bölgelerindeki belediye başkanları ile koordinasyon toplantıları yapacak.

İstişare ve değerlendirme kampında, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları da görüşülecek.

YARIN SUNUM YAPILACAK

Bu kapsamda 1 Temmuz Pazartesi günü Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.

Aynı oturumda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da sunumu olacak.

Kampta, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ’ın konuşmasının ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

BAKANLAR DA KATILACAK

Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da birer sunumu olacak.

Kampın son gününde genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak.

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya’nın sunumunun ardından bakan yardımcılarının katılımıyla istişare yapılacak kamp, 2 Temmuz Salı günü sona erecek.

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