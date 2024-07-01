AK Parti'de yerel yönetimler kampı | Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede kritik süreç

AK Parti, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni bir yol haritası belirlemek için belediye başkanları ile kampa girdi.



Kampa bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



Bir ay önce milletvekilleri ile kamp gerçekleştirilirken bugün ise AK Partili belediye başkanlarının tamamı Kızılcahamam'da istişarelere katılıyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına sunum yaptı.



Kampta bakanların sunumları devam edecek. Bakanlara yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu sunum gerçekleştirecek.



SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK DÜZENLEME



Bekleyen yasa teklifleri arasında yer alan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemede yol katedilirken henüz metne dökülmedi. Bu kampta ise belediye başkanlarının bu konuya ilişkin görüşleri ve önerileri alınacak.



Yarın ise kampın son günü.