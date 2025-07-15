AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı: "Bir milletin destansı direnişi"
AK Parti'den 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan videoda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak" denildi.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesaj paylaşıldı.
Mesajda, ""Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin adı Türkiye" ifadelerine yer verildi.
Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak.— AK Parti (@Akparti) July 14, 2025
O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur.
Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.
Zaferin Adı Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/F0vFKpgWU2
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