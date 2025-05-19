AK Parti’den 19 Mayıs’a özel film: Zülal

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın imzasını taşıyan 19 Mayıs'a özel bir film yayımlandı.

Özel yapımda, 19 Mayıs ruhunun bugün teknoloji üreten, değer inşa eden gençlerle yaşatıldığı vurgulanıyor.

GÖRME ENGELLİ ZÜLAL'IN HİKAYESİ ANLATILDI

Filmde, görme engelli 23 yaşındaki Zülal, TOGG için yapay zeka destekli far sistemi geliştirerek yalnızca teknik bir başarıya değil, ilham verici bir geleceğe de imza atıyor.

Film, Zülal’in gözleriyle değil yüreğiyle gören bir genç olarak bilime, teknolojiye ve vatanına duyduğu derin bağlılığı güçlü bir anlatımla işliyor.