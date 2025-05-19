AK Parti’den 19 Mayıs’a özel film: Zülal
AK Parti, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı özel filmle, istiklal mücadelesinden ilham alan bir gençlik hikayesini ekranlara taşıdı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın imzasını taşıyan 19 Mayıs'a özel bir film yayımlandı.
Özel yapımda, 19 Mayıs ruhunun bugün teknoloji üreten, değer inşa eden gençlerle yaşatıldığı vurgulanıyor.
GÖRME ENGELLİ ZÜLAL'IN HİKAYESİ ANLATILDI
Filmde, görme engelli 23 yaşındaki Zülal, TOGG için yapay zeka destekli far sistemi geliştirerek yalnızca teknik bir başarıya değil, ilham verici bir geleceğe de imza atıyor.
Film, Zülal’in gözleriyle değil yüreğiyle gören bir genç olarak bilime, teknolojiye ve vatanına duyduğu derin bağlılığı güçlü bir anlatımla işliyor.
Bir genç var; yüreğiyle geleceği görüyor…— AK Parti (@Akparti) May 19, 2025
Bir ülke var; böyle gençlerle büyüyor…
Zülal ve onun gibi azmiyle, aklıyla, ilhamıyla Türkiye’mizi geleceğe taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. #TürkiyeninYarınları sayenizde aydınlanıyor. pic.twitter.com/LqVbfs8Lr1
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