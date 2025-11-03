AK Parti'den 23'üncü yıl videosu: Milat

AK Partinin sosyal medya hesaplarından "BirMilattır3Kasım" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.

Videoda ampulün icadı, ilk motorlu uçağın uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanı sıra ilk kalp nakli, aya ilk kez ayak basıldığı gün, internetin doğuşu, Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin de milat olduğu vurgulandı.



Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerine de yer verildi.