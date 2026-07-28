AK Parti'den 25. yıl logosu

Paylaşımda yer alan logoda, 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Beştepe, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil , yerli savunma sanayisi araçları, sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını simgeleyen çeşitli figürler işlendi.

25. YIL İÇİN ÖZEL PROGRAM

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kutlamaların Ankara ile sınırlı kalmaması çeşitli temalarla Türkiye 'nin 81 ilinde etkinlikler yapılması planlanıyor.

1-14 Ağustos döneminde AK Parti 'nin Türkiye'ye kazandırdığı hizmetler, çeşitli videolarla, klipler ve görsel içeriklerle dijital olarak paylaşılacak.

Kutlamalar kapsamında 81 ilde vefa toplantıları düzenlenecek, hayatını kaybeden AK Parti mensupları için anma ve dua programları gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüvenini, icraatlarını anlatan özel bir almanak hazırlanarak, vatandaşlarla buluşturulacak.

25. YIL İÇİN ÖZEL ŞARKI HAZIRLANDI

Kutlamaların ana programının, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Programa, kurucular kurulu, il başkanları, milletvekilleri ve yabancı konukların da yer aldığı yaklaşık 4 bin davetli ile çok sayıda vatandaşın katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda planlanan konuşmasında, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek dönemin yol haritasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarına ilişkin özel stantların yer alacağı programda, 25. yıla özel hazırlanan yeni şarkı da ilk kez kamuoyuyla buluşturulacak.

Program kapsamında ayrıca, 25 bin hatıra madeni para bastırılması bekleniyor.

8. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ GEÇEN SENE YAPILDI

AK Parti, 23 Şubat 2025'te 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bin 547 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.