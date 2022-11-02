AK Parti'den 4 partiye anayasa değişikliği ziyareti

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret ediyor.

AK PARTİ HEYETİNDE KİMLER VAR?

Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

İlk iki ziyaret MHP ve CHP'ye yapıldı. AK Parti heyeti daha sonra ise İYİ Parti ve HDP'ye gidecek.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Ziyaretlerde hazır bir teklif sunulmadığı sadece görüş alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Görüşler çerçevesinde teklifin son halini vereceğiz. Hazır bir teklif götürmüyoruz. Şu anda elimizde bir teklifle grupları ziyaret etmiyoruz'' dedi.

2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK



Teklif, anayasanın 2 maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre "din ve vicdan hürriyetini" düzenleyen 24'üncü maddeye iki fıkra eklenecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o düzenleme ile hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti.

TEKLİFTE ÖZEL ALAN VURGUSU OLACAK

Edinilen bilgiye göre; düzenlemeye özel alan eklemesi yapıldı. Çalışma hayatında, kamu hizmetlerinde, seçme ve seçilme haklarında özel alanlarda hizmet verme ve almada başı açık ve kapalı gibi bir ayrım gözetilmeyecek.



Teklifte, "aile ve gençlik" haklarını düzenleyen anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına "kadın ve erkek" ifadelerinin eklenmesi öngörülüyor.



Anayasa değişiklik teklifi başkanlığa sunulduktan sonra Anayasa Komisyonu’na gönderilecek. Buradaki görüşmelerin sonrasında teklif Genel Kurul'a gelecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ OY GEREKLİ?



Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 milletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.



CHP'NİN KANUN TEKLİFİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu başörtüsü teklifine karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.