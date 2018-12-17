Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, araşlık ayı başında yaptığı bir konuşmada yerel seçimler için dile getirdiği 'görüntü kirliliği' konsunda, AK Parti'den bir çağrı geldi.

Erdoğan, "Her seçim döneminde şehirlerimizin caddeler, sokakları parti bayrakları ile donatılır. Biz bununla ilgili bir düzenleme de yaptık. Buna rağmen kimse riayet etmedi. Bu kampanya tarzı bir güç gösterisi olarak devam etti. Artık günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Eski tarz kampanya yöntemleri milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart seçim döneminden

başlayarak, görüntü kirliliğini yaratan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz." demişti.

Türkiye gazsetesinden Damla Peker'in haberinde, AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün, diğer partilere çağrısı yer aldı.

"Diğer partiler de desteklerse bayraktan tasarruf 40-50 milyon TL’yi bulur. Bu da teşkilata ve vatandaşa hizmet olarak döner." diyen Demiröz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bizi ters köşe yapacağını bilemedik. Cumhurbaşkanının o günkü konuşmasının ardından siparişleri durdurduk." diyen Demiröz, "Bizim harcadığımız bayrak uç uca bağlandığında Edirne’den Kars’a kadar gider. Seçimlerde 8-10 milyon nakliye ile birlikte giderlerimiz vardı. Bu parayı hem teşkilatımıza hem de vatandaşımıza daha farklı hizmetler olarak harcayacağız. MHP destek verdi. Çevreci kampanya ile yasaklama olmaz. Burada gönül işi olmalı. Diğer partilerden de en kısa zaman destek geleceğine inanıyorum. Bence bu bayrak işi biter. Bu iş sigara gibi... Bu alışkanlığın zamanla zarar olduğunu herkes bilecek..."