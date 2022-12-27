AK Parti'den 6 yaşındaki gelin skandalı için önerge

AK Parti, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismar iddialarına ilişkin önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde, şiddete ve istismarın her türlüsüne karşı çocukları korumanın devletin yükümlülükleri arasında olduğu hatırlatıldı.

6 yaşında evlilik skandalının tüm yönleriyle araştırılıp kamu vicdanını tatmin edecek şekilde şeffaflığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda çocukların her türlü istismardan korunmaları amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI

6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran kızın durumu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi oldu.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu.

Mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.

İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

DURUŞMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihli duruşmayı öne çekerek 30 Ocak'ta dosya üzerinde ilk incelemeyi yapma kararı aldı.

TUTUKLANDILAR

Daha önce tutuklama talebini reddeden mahkeme, itirazlar üzerine genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli'nin tutuklanmasını istedi.

Kararın ardından gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, tutuklandı. Kadir İstekli 67 yıl 10 ay, baba Yusuf Ziya Gümüşel'de 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.