AK Parti'den 65 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu
16.12.2025 16:29
Son Güncelleme: 16.12.2025 16:42
NTV - Haber Merkezi
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporu tamamlanmak üzere. Raporun 65 sayfa ve 11 başlıktan oluştuğu öğrenildi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
AK Parti'nin sürece ilişkin raporu tamamlanmak üzere. Raporun 65 sayfa ve 11 başlıktan oluşması bekleniyor.
Rapor önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Partili kurmayların raporu cuma günü TBMM Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.
CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞME VAR
AK Partili kurmayların hafta sonu önemli bir de görüşmesi var. DEM Parti ile AK Partili heyetler, cumartesi günü bir araya gelecek.
Meclis'te gerçekleşmesi beklenen görüşmenin başlangıç saati 14.00 olarak açıklandı. Görüşmede sürece ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MHP RAPORUNU TESLİM ETMİŞTİ
Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu geçen hafta tamamlamıştı.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 120 sayfalık raporda siyasal değerlendirmeler olduğu açıklanmıştı.