AK Parti'den 6'lı masanın anayasa teklifine eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA "GAZİ MECLİS" TEPKİSİ



Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri konuşmasındaki "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 6'lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için hazırladığı anayasa değişiklik teklifini de eleştirdi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kendisi sürekli demokratik üsluptan bahsediyor. Esasında Meclis'te yaptığı konuşmada Meclis'in iradesine saygısız olduğu, siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı. Bu şekilde konuşması tam bir basiretsizliktir. Milletin iradesiyle seçilmiş vekillere bunu söylemesi haddini aşmaktır. Yüce Meclis'in Gazi Meclis olması konusunda ortaya koyduğu polemiğin affedilir bir tarafı yoktur.

''TANKLAR KİME YOL VERİYORSA DİKTATÖR ODUR''



Cumhurbaşkanımız için 'Diktatör' dedi. Kılıçdaroğlu darbeye darbe diyemeyen, Suriye'deki teröre terör diyemeyen birisidir. Türkiye'de bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu ona diktatör diyemezdi.Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek bir tablo çıkmadı.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ



Anayasa değişikliği 6'lı masa tarafından gündeme getirildi. Buna baktığınızda gördüğünüz tamamen apolitik, işlevsiz bir tablo ortaya çıkıyor. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. Bu Türkiye'nin önüne koyulmuş bir vizyonsuzluktur. Bu tamamen siyaset karşıtı bir düzenlemedir.

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE



Suriye'ye yapılacak operasyonlara karşı konuşanlar bu terör örgütünü destekleyenlerdir. Bu operasyonları yapmamız ülkemiz için doğrudur, bölge halklarının güvenliği için zorunludur. Bunlar yapılmasaydı sınırımızın dibinde terör yapıları kurulacaktı. Sınırlarımıza yakın bir yerde ülkemizi tehdit eden tüm terör oluşumlarını vururuz darmadağın ederiz.''

