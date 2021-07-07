AK Parti'den AB Komisyonu Başkanı'na tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının gündemine ilişkin açıklama yaptı.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyecekleri açıklamasına tepki gösteren Çelik, ''Bu yapılan da saygısızlıktır. İki devletli çözümden başka yol da kalmamıştır. AB iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa hangi çözüme meşru bakıyor. Türkiye bütün gücü ve imkanıyla, KKTC'nin yanındadır'' dedi.



Çelik, en doğru ve sağlıklı kararın iki devletli çözüm olduğunu ve KKTC'nin de egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.

ABD'NİN İNSAN TİCARETİ RAPORU'NA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri'nin İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin suçlanmasının, asla kabul etmeyecekleri bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Çelik, "Türkiye hiçbir şekilde 'çocuk asker' denilen, 'çocuk terörist' denilen bir unsur kullanmamıştır, açık ve net bir şekilde de iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada bu konuda sicili en temiz devlettir." dedi.

