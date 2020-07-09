AK Parti'den, ABD'nin Güney Kıbrıs adımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesine yönelik paylaşımda bulundu.



"Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim' programına dahil etmesi, istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:



"Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Yunan tarafı ve Rum kesimi, Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC, kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır."



''HUKUKSUZ DAVRANIŞLARI SÜREKLİ ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETTİ"



Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günlerden itibaren muhataplarına Ada'da çözüm konusunda her zaman "bir adım önde olacağız" dediğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:



"Yunan ve Rum tarafının hukuksuz davranışları ise sürekli çözümsüzlük üretti. Cumhurbaşkanımıza çözüm konusunda Bürgenstock Zirvesi'nden beri muhatapları tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu çifte standart, Yunan ve Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı politikalarını teşvik etti. ABD'nin attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC, Ada'da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye, bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir."