AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki

AK Parti, bir yazısında kadınlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a dava açmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulanarak yasal süreçlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 31.07.2020 - 13:08 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 13:19

AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki
Abdurrahman Dilipak

İlişkili Haberler

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinde neler var?

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğinde neler var?

Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekmek için dijital anıt

Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekmek için dijital anıt

Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

Akşener'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında durmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

Fiziki veya sözlü kadına yönelik şiddeti asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Şahin, "Asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir" değerlendirmesinde bulundu.

''DİLİPAK'A DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ''

Şahin, şunları kaydetti:

"Kadınların hak ve özgürlük mücadelesini kendi mücadelesi gören AK Parti, bu konuda bugüne kadar ortaya koyduğu kararlı ve tavizsiz tutumunu bundan sonra da sürdürecektir. Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır.

Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Ayrıca AK Parti'li kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir. Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir."

Şahin, köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle Abdurrahman Dilipak'a AK Parti olarak dava açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...