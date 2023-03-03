AK Parti'den Akşener'in sözlerine ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.

Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yarın 17:00'de Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacakları açıklandı.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

AK Parti'den de İYİ Parti Lideri Akşener'in masadan kalması sonrası ilk açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 6'lı masaya şüpheyle bakıldı. Devrildi devrilecek derken söylenenlerin haklı olduğunu gördük. Hep birlikte tarih oldular. Ülke siyaseti bakımından hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını, adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye'ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk" diye konuştu.

YAZICIOĞLU: HEP BİRLİKTE TARİH OLDULAR

Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"6'lı masaya şüpheyle bakıldı. Devrildi devrilecek derken söylenenlerin haklı olduğunu gördük. Hep birlikte tarih oldular. Ülke siyaseti bakımından hayırlı olsun. Sanırım kalanlar yürür 6'lı masa olmaz da 5'li masa olarak yürür diye düşünüyorum. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar dikiş tutmaz. Ya bir aday bulacak tek başına ya da serbest bırakacak seçmeni."

BÜLENT TURAN: İBRETLİK BİR TABLO

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Türkiye'nin önemli bir seçime hazırlandığını belirterek, "6'lı Masa diye ifade edilen yapının son siyasi kavgası tam bir ibretlik tablodur. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını, adeta gömüyor. Bu tavrın ve ekibin bırakın Türkiye'ye, kendilerine faydası olmadığını şu son birkaç günde görmüş olduk" diye konuştu.



Güçlü, prensipli ve zamanında açıklanan bir adayla yarışmak istediklerine değinen Turan, "Çünkü iyi muhalefet, iyi iktidarın da referansıdır aynı zamanda; ama bu saatten sonra açıklanacak olan aday olsa olsa usulen bir adaylıktır. 6'lı Masa'nın isteği güçlü bir cumhurbaşkanı, önemli bir siyasi liderlik değil, sadece bir özel kalem müdürü arayışıdır" dedi.