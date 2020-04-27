AK Parti'den Ankara Barosu'na tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'nde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Barosu da bu ifadeleri nedeniyle Erbaş'ı "halkın kin ve düşmanlığa tahrik" ile suçlamıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.



Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanma’dan nasibini almamış sözde bir 'Aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu. Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar.

''FAŞİZMİN EN KÜSTAH VE TERBİYESİZ HALLERİNDEN BİRİ''



İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir.



Dini değerleri savunanları en azılı Stalinist yöntemlerle suçlayanların Türkiye’ye çektirdiği acılar biliniyor. Bundan hiç ders almayan bir hukuk kurumu olamaz. Olsa olsa aynı faşizmi savunma konusunda kararlı bir zihniyettir karşımızdaki.



Türkiye’de herkesin kendi değer sistemi içinde konuşma hürriyeti esastır. Sorun İslami değerleri savunan Ali Erbaş hocamızın açıklamaları değil, demokratik değerlere göre buna saygı duyması gereken Ankara Barosu’nun bir kere daha militan bir baskıcılığa soyunmasıdır.

'''CADI AVI'NA ÇIKMIŞ OLANIN ANKARA BAROSU OLDUĞU AÇIK''



Ankara Barosu’nun Türkiye’deki faşist darbe zihniyetlerinin fotokopisi olan açıklamasında, Sayın Ali Erbaş hocamız hakkında 'halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi' gibisinden ahlaksız bir ifade daha geçmektedir. 'Cadı avı'na çıkmış olanın Ankara Barosu olduğu açıktır. Ali Erbaş hocamız ve arkadaşları tüm insanlık ve özellikle kadınlar için hikmetli ve hukuka dayanan bir dünya dışında bir söylem üretmiyorlar. İslam’ın değerlerini savunurken nefret suçlarıyla mücadele ediyorlar.

''FAŞİST ZİHNİYETİN EN NET ÖRNEĞİ''



Ankara Barosu’nun bu açıklamasını nefret suçunun ve ülkemize acılar yaşatmış faşist zihniyetin en net örneği olarak kaydediyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu’nu kınamaya davet ediyoruz.