AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Filistin” mitingi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü “Büyük Filistin Mitingi” gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı bileşenlerinin liderleri de katılacak.

AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda “Büyük Filistin” mitingi
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AK Parti İl Başkanlığı, ’in saldırıları altındaki ’e destek için miting düzenleyecek.

28 Ekim Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılması bekleniyor.

Medya, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin de katılımının beklendiği mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.

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