AK Parti'den "Ay yıldızın gölgesinde güvendeyiz" paylaşımı
21.03.2026 23:01
Anadolu Ajansı
AA
AK Parti, bölgedeki çatışmalarda Türkiye'nin konumuna vurgu yapılan videolu bir paylaşımda bulundu.
AK Parti, "Ay yıldızın gölgesinde güvendeyiz" mesajının yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.
AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bir tarafta kaos ve belirsizlik, diğer tarafta güven ve istikrarın adı Türkiye... Biriz, beraberiz, ay yıldızın gölgesinde güvendeyiz. Hayırlı ve huzurlu bayramlar Türkiye." ifadeleri kullanıldı.
Videolu paylaşımda, dünyadan haber bültenlerinin görüntüleri yer aldı.