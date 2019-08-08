Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili gönderilen genelgede, vatandaşların kurban kesim alanlarının kullanımına ilişkin bilgilendirilmesi ve belediye tarafından uygun görülen yerler haricindeki alanlarda kesimlere izin verilmemesi istendi.



Kurban kesim alanlarının hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan genelgede, şu hususlar yer aldı:



"Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak atıklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı ve kesim alanları günlük olarak dezenfekte edilmeli. Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınmalı. Belediye mensuplarımız, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sofralarını açmalı, gereken ihtimam ve alakayı kendilerine gösterilmelidir. AK Belediyelerimizin, bilhassa belirtilen hususlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını geçirmesi için gereken özveriyi göstereceklerine güvenimiz tamdır."



Özhaseki, belediye başkanlarının Kurban Bayramı'nı da kutladı.



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