AK Parti'den Buça'daki sivillerin ölümüne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Ukrayna konusunda cumhurbaşkanımızın diplomasi görüşmeleri devam ediyor. Şimdiye kadar gelinen noktada Dolmabahçe’deki müzakere görüşmesi dünyada yankılandı. İstanbul veya Ankara’da ev sahipliği yaparak çabamızı sonuca ulaştırırız.

Dünyanın gördüğü en acı savaşlardan biri olarak umarım son bulur. Dün ortaya çıkan Buça'daki görüntüler son derece üzüntü verici. İnsanlık dışı eylemin sorumluları ortaya çıkarılmalı.

Görüldü ki NATO içinde Türkiye'nin rolü tartışılamaz. Türkiye olmadan bir kilit güvenlik mimarisi oluşturulamaz. Avrupa Birliği'nin Türkiyesiz bir Ukrayna zirvesinin manasınız olduğunu görüyoruz.

TUNUS'TA MECLİSİN FESHEDİLMESİ

Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kendi demokrasisini korumak bakımından çok büyük bir önem sarf ediyor. Tunus çok önemli bir ülke, çok büyük kazanımları var. Kazanımlarını kaybetmemeli.



Biz sürekli sahada olan bir partiyiz. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunu takip ediyoruz. Stokçuluk yapanlara yönelik güçlü tedbirlerimiz var.