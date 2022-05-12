AK Parti'den Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye terör örgütlerine hiçbir şekilde göz açtırmıyor, hareket alanı bırakmıyoruz. Terör destekçisi grupların kara propagandası devam ediyor.

Göç meselesi üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda tecrübesi var. Düzensiz göçle etkili şekilde mücadele ediliyor. Uyum konusunda kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Sorunun kaynağında çözüleceği stratejiler üretiliyor.

Vatandaşlarımızın göçmenlerle ilettikleri sorunlara etkili şekilde müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler.

Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış olaylar söz konusu olabilir. Büyük riskler, sıkıntılar doğabilir. Doğru olan yöntem güvenlik güçlerine haber verilmesidir.

"Biz göndereceğiz" diyenler konuyu istismar ediyorlar. Otobüslerle katillere teslim etmek söz konusu değil. Sonsuza kadar kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler.

Türkiye'nin geri gönderecek politikası, mekanizması vardır. Tehdit ortadan kalktığında gönüllü şekilde dönecekler. Kaygılarını dile getiren vatandaşlar bu konunun takip edildiğini bilsinler.

RİZE HAVAALANI AÇILIYOR

Cumartesi günü Rize Havaalanı'ının açılışı olacak. Dünyanın sayılı havaalanı olacak. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. 21 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Şöleni Adana'da gerçekleştirilecek Bu Türkiye çapında yapılan gençlik şölenidir.

Burada gençlik kollarımızın organizasyonunda sayın Cumhurbaşkanımız bu şölene katılacaklar, sanatçılarımız muhteşem bir konser verecekler.

VALİLER KARARNAMESİ

Tüm valilerimizi tebrik ediyoruz. Yeni kararname ile atananlara yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

İlk başörtülü valinin atanması, Türkiye'de kadınların kılık kıyafeti ile uğraşılmaması, bunu politik bir yasaklama konusu yapmaması açısından Türkiye'nin normal bir atmosfere girdiği gösteren bir şey. Memnuniyetle karşılanan bir karar. Hiç kimse kadınları kılık kıyafetiyle yargılamamalı.

KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASINA ONAMA

Daha karar yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada partimizi suçlamaya çalıştılar. Dosyanın içeriğini bilmiyoruz, hemen bizi hedef aldılar. Bazıları yargı kararını beğenir, bazıları beğenmez. Bizi yargının arkasında irade olarak etiketliyorlar. Hukukçuların değerlendireceği bir tartışma, dosyaya bakılmalı."