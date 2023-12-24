AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin terörle ilgili ortak bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi.

AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit oldu.

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriyi AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekilleri imzaladı. 

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Ortak bildiriye imza atmayan CHP'den ayrı bildiri geldi. CHP Grup Başkanlığı'ndan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile üç grup başkanvekilinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Ana muhalefet partisinin ortak bildiriyi imzalamalasına AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur." dedi.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: 

"CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, 'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır."

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