AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:



"CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.



CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri… — Ömer Çelik (@omerrcelik) December 24, 2023