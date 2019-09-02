AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişki açıklama yaptı.

Ömer Çelik, "Diyanet önemli bir kurumdur. CHP'nin hem kurumsal hem ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı temelden ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz. Atatürk konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Kurucu önderdir. Her zaman minnetle anıyoruz. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye gerek yoktur. Diyanet hassas bir kurum. Günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Devletin tüm kurumları Atatürk'e saygıda hassasiyet göstermektedir. Diyanet de aynı hassasiyeti göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanı görevinin başındadır. Bu büyük kurumu Atatürk karşıtı gibi göstermek doğru değildir" şeklinde konuştu.



Adli Yıl açılışının Beştepe'de yapılmasıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz. Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz. Açıklamanın kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Rusya'dan S-400'lerin alınmasıyla ilgili de açıklama yapan Çelik, "Patriot konusunda olumsuz yanıt gelmişti" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik farklı silah sistemlerinin NATO içerisinde mümkün olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini ikide bir eleştiri konusu yapmak, baştan aşağıya propagandadan ibaret yanlış bir yaklaşım" dedi.

ABD ile güvenli bölge mutabakatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Oyalamaya karşı Türkiye kendi hazırlıklarını yapıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir" şeklinde konuştu.