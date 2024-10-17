AK Parti'den çözüm sürecine ilişkin açıklama: Masamızda yok

Son dakika haberi! İktidarın yeni bir çözüm süreci başlatmaya hazırlandığı yönündeki iddialara AK Parti'den yanıt geldi.



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuştu.



Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki." dedi. AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriyeye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.



YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI



Ala, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



"Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım." ifadelerini kullanan Ala, "Orada herkes görüşübnü söyleyecek." dedi.



SİYASETTE NORMALLEŞME



Ala, siyasette normalleşme adımlarına da diyalogların çok önemli olduğunu vurgulayarak "180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir." diye konuştu.



KABİNEDE DEĞİŞİKLİK

Kabine değişiklik olacağı iddialarına ilişkin ise Ala, "Cumhurbaşkanımız bilir." ifadelerini kullandı.