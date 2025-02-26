AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.

AK Parti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü mesajı yayımladı.

Paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız" denildi.