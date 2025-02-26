AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 71'inci doğum günü için kutlama mesajı yayımladı.
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi.
AK Parti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü mesajı yayımladı.
Paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız" denildi.
Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı Liderimizin doğum günü kutlu olsun.— AK Parti (@Akparti) February 26, 2025
Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, #SefaGetirdiniz. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/YFVtbRIi1e
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