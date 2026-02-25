Ramazan imsakiyesi banner
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı

25.02.2026 22:18

Son Güncelleme: 25.02.2026 22:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.

AA

AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.


Şarkının sözleri şöyle:

 

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

 

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

 

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

 

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

 

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

 

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

 

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

 

Nice yıllara Reis

 

 

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

 

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

 

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

 

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

 

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

 

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

 

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

 

Nice yıllara Reis"

