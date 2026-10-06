AK Parti’den dikkat çeken İzmir paylaşımı: 7 Ekim detayı

AK Parti ’nin sosyal medya hesabından İzmir ’e ilişkin 30 saniyelik bir video paylaşıldı.

Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verilirken, fonda İzmir Marşı kullanıldı.

Paylaşımın sonunda ise “07.10.2026” tarihi ekrana geldi.

Söz konusu tarih, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin kulislerde öne çıkan tarih olması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Tugay’ın olası parti değişikliğine ilişkin iddialar bir süredir siyaset kulislerinde konuşuluyor. AK Parti’nin paylaşımındaki tarih detayı da bu tartışmalarla ilişkilendirildi.

Tugay, siyasi geleceğine ilişkin son açıklamasında, ''İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim.'' ifadelerini kullanmıştı.