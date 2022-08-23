AK Parti'den 'erken seçim' iddialarına yanıt

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AK Parti Genel Merkezi'ndeki 'seçim toplantısı'nın ardından sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik, ''Bir takım propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık'' dedi. Toplantıda bütün birimlerin görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Çelik, erken seçim iddialarına ilişkin de konuştu.

Takvimde bir değişik olmadığını belirten Çelik, ''Erken seçim iddialarının hiçbir temeli yok. Böyle bir tartışma söz konusu bile olamaz'' dedi.

SURİYE İLE TEMAS OLACAK MI?

'Suriye ile temas olacak mı' sorusuna da yanıt veren Çelik şöyle konuştu:

''Rejimin aynı tutumu devam ettirmesini kimse kabul etmez. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır''