AK Parti'den Ermenistan'a tepki: Karşılıksız kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi, "Karşılıksız kalmayacak" dedi.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 13:03 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 13:04

AK Parti'den Ermenistan'a tepki: Karşılıksız kalmayacak

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Türkiye'den, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki

Türkiye'den, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki

Ermenistan'ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına AK Parti'den tepki geldi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun" dedi.

"Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz" diyen Çelik, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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