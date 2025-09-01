AK Parti'den eylülde 56 ilde "Türkiye Yüzyılı" buluşması

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacağını duyurdu.



AK Parti'den yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulan ve 8 Ağustos itibarıyla başlayan etkinliklerde sahadan toplanan geri bildirimlerin il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacağı ifade edildi.



Türkiye Yüzyılı buluşmaları etkinliklerinde parti yöneticileri, bakanlar ve milletvekilleri il ve ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor.



Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında bilgi veriliyor.

