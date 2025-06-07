AK Parti'den Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı.

Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.