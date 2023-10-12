AK Parti'den "Filistin" açıklaması

"SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"



Osman Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi ve şöyle devam etti:



"Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

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