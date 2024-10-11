AK Parti'den Filistin konferansı

Haber: Öykü Tüccar

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Filistin'in geleceği Ankara'da masaya yatırılacak. AK Parti 15 Ekim'de "Filistin'in Geleceği Konferansı"na ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı konferans 3 oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturumu eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ikinci oturumu eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçüncü oturumu ise TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel yönetecek.

FİLİSTİN'İN GELECEĞİ KONUŞULACAK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, oturumlarda Filistin'in geleceğinde siyasetin, parlamentonun ve uluslararası hukukun rolünün ele alınacağını belirtti.



Oturumlara, akademisyenler, STK temsilcileri ve yabancı konuklar da katılacak.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki konferansa aralarında Filistin, ABD, İngiltere, Portekiz, Slovenya ve Güney Afrika'nın da olduğu farklı ülkelerden katılımcılar da bekleniyor.

