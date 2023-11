AK Parti'den Gazze çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, insanlığın gözü önünde bir facia, trajedi yaşandığına dikkat çekti.



Gazze'de insanlığın, hastanelerin, okulların bombalandığını ve dünyanın bunu seyrettiğini belirten Ala, uluslararası kuruluşların da bu durumu önlemeye karşı etkisiz kaldığını söyledi.



Ala, İsrail'in saldırılarına en yüksek sesle itiraz edenlerin arasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığını kaydetti.



Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet başkanı ile Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların yöneticileriyle görüştüğünü, gereken bütün inisiyatiflerin alındığını ifade eden Efkan Ala, "Türkiye olarak yardımları organize ediyoruz ama yetmiyor ve insanlık orada büyük bir utanç içerisinde olan biteni izliyor bir aydır. Aslında insanlığın ahlakı, değerleri ve onuru bombalanıyor." diye konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ"



Ala, kendisine "gelişmiş, büyük ülke" diyenlerin de saldırılara açıktan destek verdiğine dikkat çekti.



"Biz, kesinlikle iki devletli bir çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diyen Ala, şunları kaydetti:



"Orada çocuklar, kadınlar ölüyor, hastane bombalanıyor. Sözün bittiği, kelimenin yok olduğu yerdir. Tarih böyle faciaları nadiren görmüştür. Bu kadar zulüm, bu kadar zalimlik olabilir mi? Aslında kendi geleceğini de bombalıyor İsrail. Zulmün üzerine inşa edilen bir devlet olabilir mi? Bir devlet örgüt gibi davranabilir mi? Bu bir faciadır, onun için bir an önce derhal durdurulmalıdır. Orada bir çatışma yok, bir işgal var. Milletin topraklarını işgal ediyor, insanları yok ediyor."



"FİLİSTİNLİLERİ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİDİR"



Gazze'de yaşananları "insanlık tarihinin gördüğü en büyük trajedilerden birisi" olarak niteleyen Ala, bu alçak saldırıları, insanlık dışı muameleleri izah etmeye kelimelerin yetmeyeceğini yineledi.



Efkan Ala, sorunun çözümüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye, çok açık olarak şunu önermiştir, bir an önce başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti derhal kurulmalıdır. Filistinlilerin iradesiyle yönetimi belirlenmelidir. Filistinlileri Filistinlilerin iradesi, Filistinliler yönetmelidir. Bundan başka herhangi bir çözüm önerisi çözüm değildir. Biz, iki devletli bir çözümün dışında çözümü kabul etmiyoruz. Zaten işlemez de bu, çalışmaz da. Filistin devletinin bir an önce kurulup faaliyetine başlaması ve İsrail'in işgale son vermesi hemen ulaşılması gereken bir çözümdür. İnsani yardımların amasız, fakatsız, şartsız ve sınırsız olarak oraya ulaşmasını sağlayacak her türlü tedbiri almalıyız, alınmalıdır."



ÜLKELERE VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA "İNİSİYATİF ALIN" ÇAĞRISI



Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların bir an önce inisiyatif alması gerektiğini belirten Ala, "BM Genel Sekreteri çeşitli açıklamalar yaptı ama diğer devletler de arkasında durmalı ve duruma vaziyet etmeliler. Orada inisiyatif alınmalıdır." diye konuştu.



Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için uluslararası alandaki diplomasi faaliyetlerini son hızla sürdürdüğüne dikkat çekerek, şunları dile getirdi:



"Türkiye, bu noktada alınması gereken inisiyatif neyse onu alıyor ama ABD, Avrupa ülkeleri, İsrail ile birlikte bu faciayı engellemeyi bırakın, körüklüyorlar ve çabalar sonuç alma bakımından yetersiz kalıyor. Bunları çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz, herkes yapmalı. Çağrımızı yüksek sesle dile getiriyoruz, bütün uluslararası kuruluşlar, bütün ülkeler bu insanlık dramına bir an önce son vermeli ve İsrail alanına çekilmeli. İnsanların hastaneler altında, okullarda katledilmelerine rıza gösterilmemeli, bu seyredilmemelidir.



Türkiye, burada en yüksek sesle itirazını dile getiriyor, yapılması gerekenleri söylüyor. Yapılması gerekenlerin en başında da Filistin devletini öneriyor, gerçekçi bir öneridir. Bir an önce başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin acilen kurulması, tanınması ve Filistinlilerin Filistin'i yönetmesine imkan tanınmasıdır çözüm. Başka çaresi yoktur."