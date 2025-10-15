AK Parti'den genel af açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den genel af açıklaması geldi.

Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zengin, TBMM'de terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına ilişkin, "İlk günden itibaren yaptığımız görüşmelerde hiçbir şarta bağlı görüşme olmadı." dedi.

DEM Parti'nin de sürecin hassasiyetini farkında olduğunu kaydeden Özlem Zengin, "Bu yıl sonuna kadar heyetler çalışmaya devam edecek ve TBMM'ye bir tavsiyede bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

"YOL HARİTASI BELİRLENECEK"

"Silaha değenler ve değmeyenler, suç işleyenler ve işlemeyenler için ayrı ayrı öngörülen, muhtemeldir ki ceza kanununda olması gereken bazı düzenlemelerle bir yol haritası belirlenecek." diyen Zengin, "Burada henüz komisyonun bize ne söyleyeceğini bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

GENEL AF SORUSUNA YANIT

Özlem Zengin, genel af tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt verdi.

"Benim şahsi görüşüm, genel af düzenlemesi olmayacağını düşünüyorum." diyen Özlem Zengin, "Hem milletvekilleri hem ceza hukukçularıyla oturup konuyu konuşacağız. Şarta bağlı olacaktır; bir daha işlenmemesi gibi. Toptan bir af şeklinde olmayacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.