AK Parti'den İdlib için kapalı oturum talebi

NTV Haber 28.02.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 15:07
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İdlib'deki saldırının ardından AK Parti'den Meclis'te kapalı oturum için talep geldi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Salı günü Meclis'in kapalı oturumda İdlib konusunu ele almasını istiyoruz. Bugün Meclis Başkanlığına başvurumuzu yapacağız. Salı günü kapalı oturumda Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclisi bilgilendirme yapacak” dedi.
Bostancı, yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını, toplantının bilgilendirme toplantısı olacağını belirtti.