AK Parti seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin her kesimini kucaklayan mesajlar verilmeye de devam ediliyor.



Bunlardan biri de "Vakit Türkiye vaktidir" sloganıyla yola çıkan AK Parti'nin Güneydoğu'ya özel hazırladığı video oldu.

Güneydoğu’da çekilen yeni reklam filminde; kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu dikkat çekiyor.

Bu reklam filmin ardından yayınlanan diğer reklam filminde ise; yine Güneydoğu’daki şehirlere yapılan yatırımlar ve güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla oluşan refah ortamı seçmenlere aktarılıyor.