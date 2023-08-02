AK Parti'den İmamoğlu'na tepki

"VİZE SINAVLARINDAN KALMIŞTIR"



"Sayın İmamoğlu ve İBB yönetimi vize sınavlarından kalmıştır." diyen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanı adayı da olabilir isteyebilir, partisinin genel başkan adayı da olabilir, isteyebilir." dedi ve şöyle devam etti:



"Bu adaylıklar sürecinde İstanbul'un, asli görevinin vatandaşın sizi seçtiği noktanın kurban edilmesine ses ve söz söyleme hakkımızı da her platformda kullanacağımızı sürekli ifade ettik."



GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'nu partizan yöneticilikle suçladı.



İBB'den "atılan" 23 bin 298 personel olduğunu ifade eden Göksü, "Bunların atılma nedeni yanlışlıkla AK Parti'nin önünden geçtilerse, ilk şart hemen dışarı atılıyor." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin