AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik yaptığı açıklamaya AK Parti'den tepki geldi.

Fırtına obüsleri teslimat töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlayan komutanları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir'' eleştirisine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır'' diyerek Kılıçdaroğlu'nun 'haddini aştığını' belirtti.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

KILIÇDAROĞLU'NA TSK TEPKİSİ

''TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor.



Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır.

''HADDİNİ AŞAN BOYUTA ULAŞTI''



Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye Haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.



PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.



TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arakadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP''ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır''

Kılıçdaroğlu, "Dün beni eleştirirken, kendisini askerlere alkışlatır oldu. Bu büyük bir çürümüşlüğün göstergesi. Askerin beni alkışlamasını asla istemem. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı Ortadoğu askerleri kalır. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir" demişti.

SİYASETTE ORTAK YETKİ TARTIŞMASI



''Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor.

6'lı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir''





