AK Parti'den Lütfiye Selva Çam açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan, "Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir" açıklaması geldi.

İHA 16.04.2020 - 06:47

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin haberleri yalanladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 

“AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir." 

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