AK Parti'den MHP'ye başörtüsü ziyareti

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifine destek için MHP grubunu ziyaret etti.

Görüşme sonrası bir açıklama yapıldı.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, "Milletimizin değerlerini temsil eden düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.



Yılmaz, 400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Meclis'ten geçince toplumun gündeminden çıkmış olur. 360 ile 400 arasında olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifi referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz. Ama temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu olmaması esastır. Bunu kabul eden milletin temsilcilerinin bu değişikliği destekleyeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a CHP, İYİ Parti ve HDP'nin görüşmeye talebine dokunulmazlık fezlekelerini gerekçe göstererek reddetmesi de soruldu.

Genel kurul ve komisyonlarda uzlaşmaya açık olduklarını söyleyen Yılmaz, "O konuyla bu konunun birbiriyle alakası yok. Bir milletvekili yasaları çıkartır sonra da kendisi uyması lazım. Binlerce dokunulmazlık dosyası var. Anayasa çalışmasıyla bunu birbirine karıştırmak doğru değildir" değerlendirmesini yaptı.

ERKAN AKÇAY: SÜREÇ ARTIK BAŞLADI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "MHP grubu olarak tüm milletvekillerimizle birlikte imza vermiştik. Süreç artık başladı. Önümüzdeki günlerde komisyon sürecine başlayacağız. Sonra genel kurula gelecek" dedi.



Akçay, "Diğer parti gruplarının şimdilik flu olan yaklaşımların net bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 400'ü aşan bir kabul oyuyla kabul edilmesin bekliyoruz" diye konuştu.

3 PARTİDEN RET

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi için, Meclis'te grubu bulunan partilerden randevu istemişti. Randevu talebine CHP, İYİ Parti ve HDP'den olumsuz yanıt gelmişti.

AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu.

ANAYASAL GÜVENCE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.



Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.



"AYRIMCILIĞA TABİ TUTULAMAYACAK"

Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.



Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.



EVLİLİK BİRLİĞİ ŞARTI



Anayasa'nın 41'inci maddesinin, "Ailenin korunması ve çocuk hakları" şeklindeki birinci kenar başlığı, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" olarak değiştiriliyor.



Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor.



Değişiklik teklifinin gerekçesinde, "Yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır" denildi.