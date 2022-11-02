AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.

Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.

İlk ziyaret CHP'ye yapılıyor. AK Parti heyeti daha sonra ise İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.

Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.

2 MADDEDE DEĞİŞİKLİK



Teklif, anayasanın 2 maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre "din ve vicdan hürriyetini" düzenleyen 24'üncü maddeye iki fıkra eklenecek.



Erdoğan, o düzenleme ile hem başı açık hem başı örtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya koyacaklarını söylemişti.



Teklif, "aile ve gençlik" haklarını düzenleyen anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasına "kadın ve erkek" ifadelelerinin eklenmesi öngörülüyor.



Anayasa değişiklik teklifi başkanlığa sunulduktan sonra Anayasa Komisyonu’na gönderilecek. Buradaki görüşmelerin sonrasında Genel Kurul’a gelecek.



Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.



CHP'NİN KANUN TEKLİFİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.