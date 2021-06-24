AK Parti'den muhalefete MKE bilgilendirmesi

AK Parti'nin Makine ve Kimya Endüstrisi'nin anonim şirket olmasını düzenleyen teklif Meclis Başkanlığı'nda.



Muhalefet teklifle kurumun özelleştirileceğini savunurken; iktidar düzenleme ile MKE'nin daha modern ve dinamik yapıya kavuşacağını belirtiyor.



Muhalefet partilerinin temsilcilerine konuyla ilgili bilgi verildi. TBMM'de basına kapalı gerçekleşen toplantıda bilgilendirme; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dede, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapıldı.



Toplantıya muhalefet partilerinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş katıldı.



Görüşmede özellikle muhalefet partilerinin, 'MKEK özelleştiriliyor' eleştirilerine yanıt verildi. Teklif ile Makina ve Kimya Endüstrisinin, Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi, rekabet ortamı oluşturulması ve üretimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.



Toplantıda muhalefet temsilcilerinin teklife ilişkin endişeleriyle ilgili sorularına yanıt verildiği öğrenildi.



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