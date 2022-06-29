AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

NATO, Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderlerinin İspanya'nın başkenti Madrid'deki dörtlü zirve toplantısından çıkan mutabakatın ardından AK Parti'den açıklama geldi. Terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin, bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım olduğu söylendi.

Haberler 29.06.2022 - 10:37

AK Parti'den NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

İspanya'nın Başkenti Madrid'teki kritik dörtlü zirve mutabakatla sonuçlandı. Mutabakatta, PKK ile mücadele konusunda ve , ile tam işbirliği taahhüdünde bulundu. 

AK Parti Sözcüsü , Madrid'de varılan NATO mutabakatına ilişkin açıklama yaptı. 

Çelik, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye'nın NATO’nun genişlemesine önem verdiğini ancak bunun ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inandıklarını da sözlerine ekleyen Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

''Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız,  NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır'' 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...